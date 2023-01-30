Apple урезала важную деталь в новых MacBook Pro

Специалисты iFixit разобрали новые MacBook Pro с чипами M2 Pro/M2‌ Max и обратили внимание на уменьшенные габариты радиаторов по сравнению с моделями 2021 года.Скорее всего, Apple решила обновить архитектуру теплоотвода в новых MacBook Pro из-за чипсетов M2‌ Pro и M2‌ Max, которые стали меньше предшественников. Всё дело в том, что ноутбуки с чипами M1 Pro/M1 Max содержат по два больших модуля памяти, а в M2 Pro/M2 Max установлено по четыре более тонких модуля. Таким образом, новые чипсеты занимают меньше места на плате, несмотря на увеличенные габариты самих кристаллов.Иными словами, в MacBook Pro на ‌M2‌ Pro/‌M2‌ Max не требуется настолько большой радиатор, как тот, что используется в предыдущем поколении ноутбуков, но это может негативно отразиться на нагреве девайсов.Как отмечает портал MacRumors, причиной использования четырёх модулей памяти меньшего размера являются проблемы в цепочке поставок — весь чипсет смонтирован на специальной подложке ABF, а уменьшенные компоненты позволили Apple сэкономить на материалах и снизить сложность производства этих чипов.Стоит отметить, что пока никто из покупателей не сталкивался с перегревом и троттлингом новых MacBook Pro.