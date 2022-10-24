iTunes Apple

Apple обновила iTunes для Windows

Олег

iTunes


Компания Apple выпустила обновление для своей фирменной утилиты iTunes. Об этом сообщает MacRumors.

Согласно источнику, приложение iTunes для Windows получило версию 12.12.6. Главное изменение в этой сборке — совместимость с новыми iPad Pro M2 и iPad 10, которые были представлены пару дней назад.

Помимо поддержки новых девайсов, в iTunes 12.12.6 устранены ошибки и уязвимости в системе безопасности. Апдейт рекомендуется к установке всем пользователям.

Чтобы обновить iTunes, воспользуйтесь магазином приложений Microsoft Store или же скачайте установочный пакет с официального сайта Apple

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
⚡️ Вышла iOS 16.1 — вот все нововведения
Вышла iPadOS 16.1. Что нового в операционной системе, задержавшейся на месяц?
Вышла macOS 13 Ventura. Что нового и кто сможет установить?
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

AliExpress нагло завысил все цены. Не спешите с покупками
Как отключить подорожавшие СМС-уведомления в «Сбербанке» и ВТБ
В России обвалилась цена на MacBook Air с чипом M1. Забирайте, пока в наличии!
AliExpress определился с курсом, по которому высчитываются цены

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу