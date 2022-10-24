Apple обновила iTunes для Windows

Компания Apple выпустила обновление для своей фирменной утилиты iTunes. Об этом сообщает MacRumors.
Согласно источнику, приложение iTunes для Windows получило версию 12.12.6. Главное изменение в этой сборке — совместимость с новыми iPad Pro M2 и iPad 10, которые были представлены пару дней назад.
Помимо поддержки новых девайсов, в iTunes 12.12.6 устранены ошибки и уязвимости в системе безопасности. Апдейт рекомендуется к установке всем пользователям.
Чтобы обновить iTunes, воспользуйтесь магазином приложений Microsoft Store или же скачайте установочный пакет с официального сайта Apple.
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