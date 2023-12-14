Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Сегодня, 14 декабря, компания Apple выпустила обновление iTunes под номером 12.13.1 для пользователей ПК под управлением ОС Windows.Согласно примечаниям к выпуску, каких-либо новых функций нет, но компания рекомендует установить новую версию iTunes как можно скорее из-за патчей безопасности.В предыдущий раз Apple обновила iTunes для Windows в середине октября, добавив возможности для прослушивания подкастов и аудиокниг.Скачать новый iTunes для Windows можно из Microsoft Store или с сайта Apple.