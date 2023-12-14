Apple обновила iTunes для Windows

Фархад
iTunes Windows

Сегодня, 14 декабря, компания Apple выпустила обновление iTunes под номером 12.13.1 для пользователей ПК под управлением ОС Windows.

Согласно примечаниям к выпуску, каких-либо новых функций нет, но компания рекомендует установить новую версию iTunes как можно скорее из-за патчей безопасности.

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В предыдущий раз Apple обновила iTunes для Windows в середине октября, добавив возможности для прослушивания подкастов и аудиокниг.

Скачать новый iTunes для Windows можно из Microsoft Store или с сайта Apple.
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Источник:
Apple
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