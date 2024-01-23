Apple обновила старые AirPods Pro

Фархад
Эрподс

Сегодня, 23 января, компания Apple выпустила обновлённую прошивку для первого поколения AirPods Pro.

Владельцы флагманских TWS-наушников получили сборку под номером 6A321. Предыдущее обновление 6A300 вышло в сентябре прошлого года. Проверить версию ПО наушников можно в меню Настройки > Bluetooth > AirPods > Версия прошивки.

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Согласно официальным примечаниям к выпуску, Apple «исправила ошибки и внесла другие улучшения». Судя по всему, это очередной максимально полезный апдейт.

Для запуска процесса обновления наушников необходимо подключить к iPhone, запустить воспроизведение музыки на 30 секунд, а затем убрать гарнитуру в кейс и поставить его на зарядку. Спустя некоторое время AirPods успешно обновятся до новейшей версии ПО.
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Источник:
MacRumors
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