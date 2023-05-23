Apple обновила все фирменные приложения для обработки видео и аудио в macOS

Фархад
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Вслед за сегодняшним выпуском Final Cut Pro и Logic Pro для iPad компания Apple представила обновления фирменных приложений для работы с видео и аудио на Mac.

Обновление Final Cut Pro под номером 10.6.6 добавляет возможность импорта проектов, созданных в одноимённом приложении для ‌iPad‌. Кроме того, новая версия предлагает автоматическое управление цветом для редактирования клипов HDR и SDR в одном проекте, новую коллекцию заголовков, эффектов и переходов, а также добавляет инструмент маски удаления сцены для замены фона позади объектов без использования зеленого экрана (хромакея).

Motion в версии 5.6.4 получил функцию автоматической обработки цвета для адаптации к таймлайнам HDR и SDR из Final Cut Pro, новые ползунки обработки цвета, оптимизированные для HDR, новые фильтры Green Screen Keyer и Luma Keyer для выделения объектов на переднем плане, а также прочие улучшения производительности.

Compressor 4.6.4 теперь может автоматически центрировать обрезанное видео. Кроме того, обновление добавляет поддержку стандартных сочетаний клавиш для копирования и вставки файлов из Finder.

В Logic Pro 10.7.8 Apple добавила возможность синхронизации проектов с приложением для ‌iPad‌, а также исправила ряд ошибок и улучшила производительность.

Даже базовый видеоредактор iMovie получил небольшой апдейт до версии 10.3.6 с улучшенной стабильностью и производительностью.

Обновить все приложения можно в Mac App Store.
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Источник:
MacRumors
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