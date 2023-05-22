Вышли первые публичные бета-версии iOS 16.6, iPadOS 16.6 и macOS 13.5. Что нового?

Фархад
iOS 16.6

Сегодня, 22 мая, компания Apple выпустила первые публичные бета-версии iOS 16.6, iPadOS 16.6, tvOS 16.6, watchOS 9.6 и macOS 13.5 для всех участников программы тестирования.

Судя по всему, обновление iOS 16.6 и другие из вышедших тестовых сборок операционных систем сосредоточены на устранении багов и ошибок, обнаруженных в прошлых сборках. Скорее всего, крупных изменений для iOS 16 и macOS 13 больше не будет, поскольку совсем скоро Apple запустит тестирование iOS 17 и macOS 14.

Попробовать публичные бета-версии можно, зарегистрировавшись в программе Apple Beta Software.

Вероятно, тестирование продлится до Всемирной конференции разработчиков WWDC 2023, которая стартует 5 июня.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Seagull
–414
Seagull
Что нового ?
Ничего
28 минут назад
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