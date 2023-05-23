Apple назвала главных претендентов на звание лучших приложений для iPhone, iPad и Mac

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В преддверии скорого начала конференции WWDC 2023 компания Apple назвала финалистов премии Apple Design Award.Премия Apple Design Awards присуждается за выдающиеся достижения в области инноваций, изобретательности и дизайна приложений или игр.Всего производитель iPhone номинировал более 30 приложений в шести различных категориях: инклюзивность, интерактивность, развлечения, визуальные эффекты, социальное воздействие и инновации. Вот полный список финалистов:Эти приложения обеспечивают отличный опыт для всех пользователей из разных слоёв общества, независимо от их способностей и возможностей:В этой категории представлены приложения, которые обеспечивают незабываемые, увлекательные и приятные впечатления через технологии Apple:Эти приложения предлагают интуитивно понятные интерфейсы и простые элементы управления, идеально адаптированные к их платформе:Финалисты в этой категории существенно улучшают жизнь и проливают свет на важные проблемы общества:В этой категории представлены игры и приложения с потрясающими интерфейсами и высококачественной анимацией:Эти приложения взаимодействуют с новейшими технологиями Apple:Apple объявит лучшие приложения уже 5 июня сразу после основного выступления на WWDC 2023.