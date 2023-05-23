Apple назвала главных претендентов на звание лучших приложений для iPhone, iPad и Mac

В преддверии скорого начала конференции WWDC 2023 компания Apple назвала финалистов премии Apple Design Award.
Премия Apple Design Awards присуждается за выдающиеся достижения в области инноваций, изобретательности и дизайна приложений или игр.
Всего производитель iPhone номинировал более 30 приложений в шести различных категориях: инклюзивность, интерактивность, развлечения, визуальные эффекты, социальное воздействие и инновации. Вот полный список финалистов:
Инклюзивность
Эти приложения обеспечивают отличный опыт для всех пользователей из разных слоёв общества, независимо от их способностей и возможностей:
- Anne
- Universe — Website Builder
- Passenger Assistance
- stitch.
- Ancient Board Game Collection
- Finding Hannah
Развлечения
В этой категории представлены приложения, которые обеспечивают незабываемые, увлекательные и приятные впечатления через технологии Apple:
Взаимодействие
Эти приложения предлагают интуитивно понятные интерфейсы и простые элементы управления, идеально адаптированные к их платформе:
Общественное влияние
Финалисты в этой категории существенно улучшают жизнь и проливают свет на важные проблемы общества:
Визуальные и графические эффекты
В этой категории представлены игры и приложения с потрясающими интерфейсами и высококачественной анимацией:
Инновации
Эти приложения взаимодействуют с новейшими технологиями Apple:
- SwingVision A.I. Tennis App
- Camo Studio
- Rise: Energy & Sleep Tracker
- Resident Evil Village
- stitch.
- MARVEL SNAP
Apple объявит лучшие приложения уже 5 июня сразу после основного выступления на WWDC 2023.
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