



В 2020 году компания Apple выпустит крупные обновления всех своих операционных систем, в том числе iOS для iPhone и iPadOS для iPad. Французский сайт iphonesoft.fк опубликовал неофициальный список устройств, которым будут доступны апдейты. Удивительно, но, если верить этой утечке, Apple не прекратит поддержку iPhone 6s и 6s Plus, которым в 2020 исполнится пять лет.



Смартфоны Apple, которые обновятся до iOS 14:



iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max

iPhone XR, XS и XS Max

iPhone X, 8 и 8 Plus

iPhone 7 и 7 Plus

iPhone 6S и 6S Plus

iPhone SE

Все модели iPad Pro

iPad Air 3

iPad пятого, шестого и седьмого поколения (2017, 2018 и 2019 годы)

iPad Mini 4

Планшеты Apple, которые обновятся до iPadOS 14:iOS 14 также будет изначально установлена на смартфоны, которые Apple выпустит в 2020 году. Ожидается, что этой весной выйдет недорогой iPhone 9 (или iPhone SE 2), а осенью компания представит четыре новые модели из линейки iPhone 12. Кроме того, в этом году Apple может выпустить несколько новых моделей iPad — изначально с iPadOS 14.Очевидно, что Apple уже разрабатывает iOS 14 и iPadOS 14, хотя разработчики и пользователи пока не получают тестовые версии этих обновлений. По слухам, нововведений в новых версиях операционных систем почти не будет, вместо этого компания сосредоточится на устранении багов и обеспечении стабильности работы существующих функций.





