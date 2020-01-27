В 2020 году компания Apple выпустит крупные обновления всех своих операционных систем, в том числе iOS для iPhone и iPadOS для iPad. Французский сайт iphonesoft.fк опубликовал неофициальный список устройств, которым будут доступны апдейты. Удивительно, но, если верить этой утечке, Apple не прекратит поддержку iPhone 6s и 6s Plus, которым в 2020 исполнится пять лет.
Смартфоны Apple, которые обновятся до iOS 14:
- iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max
- iPhone XR, XS и XS Max
- iPhone X, 8 и 8 Plus
- iPhone 7 и 7 Plus
- iPhone 6S и 6S Plus
- iPhone SE
- Все модели iPad Pro
- iPad Air 3
- iPad пятого, шестого и седьмого поколения (2017, 2018 и 2019 годы)
- iPad Mini 4
Очевидно, что Apple уже разрабатывает iOS 14 и iPadOS 14, хотя разработчики и пользователи пока не получают тестовые версии этих обновлений. По слухам, нововведений в новых версиях операционных систем почти не будет, вместо этого компания сосредоточится на устранении багов и обеспечении стабильности работы существующих функций.
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