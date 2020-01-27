iPhone

В 2020 году компания Apple выпустит крупные обновления всех своих операционных систем, в том числе iOS для iPhone и iPadOS для iPad. Французский сайт iphonesoft.fк опубликовал неофициальный список устройств, которым будут доступны апдейты. Удивительно, но, если верить этой утечке, Apple не прекратит поддержку iPhone 6s и 6s Plus, которым в 2020 исполнится пять лет.

Смартфоны Apple, которые обновятся до iOS 14:

  • iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max
  • iPhone XR, XS и XS Max
  • iPhone X, 8 и 8 Plus
  • iPhone 7 и 7 Plus
  • iPhone 6S и 6S Plus
  • iPhone SE
Планшеты Apple, которые обновятся до iPadOS 14:
  • Все модели iPad Pro
  • iPad Air 3
  • iPad пятого, шестого и седьмого поколения (2017, 2018 и 2019 годы)
  • iPad Mini 4
iOS 14 также будет изначально установлена на смартфоны, которые Apple выпустит в 2020 году. Ожидается, что этой весной выйдет недорогой iPhone 9 (или iPhone SE 2), а осенью компания представит четыре новые модели из линейки iPhone 12. Кроме того, в этом году Apple может выпустить несколько новых моделей iPad — изначально с iPadOS 14.

Очевидно, что Apple уже разрабатывает iOS 14 и iPadOS 14, хотя разработчики и пользователи пока не получают тестовые версии этих обновлений. По слухам, нововведений в новых версиях операционных систем почти не будет, вместо этого компания сосредоточится на устранении багов и обеспечении стабильности работы существующих функций.



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