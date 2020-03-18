Приложения
Ситуация вокруг пандемии COVID-19 продолжает усложниться. Большинство людей вынуждены оставаться дома, чтобы не заразиться. Специально для этого случая Apple опубликовала в App Store подборки приложений, среди которых программы для удаленного обучения, связи с близкими и коллегами, медитации, спорта и много другого.
Подборка приложений от Apple «Не выходя из дома» продолжает пополняться. Таким образом компания пытается помочь всем своим пользователям, которые вынуждены самоизолироваться в текущей ситуации.


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