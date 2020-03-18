Ситуация вокруг пандемии COVID-19 продолжает усложниться. Большинство людей вынуждены оставаться дома, чтобы не заразиться. Специально для этого случая Apple опубликовала в App Store подборки приложений, среди которых программы для удаленного обучения, связи с близкими и коллегами, медитации, спорта и много другого.
- Учеба на дому
- На связи с близкими
- На связи с коллегами
- Главные события в мире
- В курсе всего
- Фитнес дома
- Медитация дома
- Успокаивающие звуки
- Йога для всех
- Эмоции под контролем
- Онлайн-шопинг
- Новые рецепты
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