Apple отказалась от Touch ID во всех будущих iPhone

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Китайский инсайдер под ником Mobilechipexpert поделился в соцсети Weibo информацией о том, что Apple не планирует использовать сканеры Touch ID ни в одном из будущих смартфонов.Автор публикации ссылается на поставщиков компонентов, которые не получили заказы на производство чипов, необходимых для работы ‌Touch ID в iPhone. Судя по всему, следующий iPhone SE всё-таки получит функцию разблокировки по лицу.Более того, инсайдер опроверг слухи относительно того, что Apple работает планирует использовать подэкранные сканеры отпечатков пальцев в iPhone 2026 года. Вместо этого компания перейдёт на подэкранные датчики Face ID.