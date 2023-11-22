Apple отказалась от Touch ID во всех будущих iPhone

Фархад
Touch ID

Китайский инсайдер под ником Mobilechipexpert поделился в соцсети Weibo информацией о том, что Apple не планирует использовать сканеры Touch ID ни в одном из будущих смартфонов.

Автор публикации ссылается на поставщиков компонентов, которые не получили заказы на производство чипов, необходимых для работы ‌Touch ID в iPhone. Судя по всему, следующий iPhone SE всё-таки получит функцию разблокировки по лицу.

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Более того, инсайдер опроверг слухи относительно того, что Apple работает планирует использовать подэкранные сканеры отпечатков пальцев в iPhone 2026 года. Вместо этого компания перейдёт на подэкранные датчики Face ID.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+53
denisba
Это временно, потом будут представлять как новинку.
Вчера в 20:59
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