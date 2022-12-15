iOS 16.2 iPhone iCloud

Apple отключила главную функцию iOS 16.2

Олег

iOS 16


Одно из главных нововведений iOS 16.2 оказалось недоступно после релиза. Об этом пишут пользователи iPhone, уже установившие апдейт.

Речь идет о дополнительных мерах защиты личных данных в iCloud — сквозном шифровании фото, заметок, резервных копий, сообщений и так далее. Apple анонсировала это нововведение перед релизом iOS 16.2 — в новой версии действительно появилась данная настройка. Её можно найти, перейдя в «Настройки» → ваше имя → iCloud → «Расширенная защита данных».

Оказалось, что функция не работает после релиза. Например, пользователи с российскими Apple ID видят в указанном месте системы вот такую табличку: 

iOS 16.2

Судя по отзывам в сети, в других странах эта возможность тоже пока недоступна, хотя во время бета-тестирования она успешно активировалась у некоторых пользователей. Похоже, что к релизу iOS 16.2 разработчики не успели всё подготовить. Информация на официальном сайте Apple обновилась и теперь там указано, что сквозное шифрование станет доступно для всех в 2023 году. 

Ранее мы рассказали, что сквозное шифрование iCloud содержит еще одно странное ограничение.

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