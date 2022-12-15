Apple отключила главную функцию iOS 16.2

Одно из главных нововведений iOS 16.2 оказалось недоступно после релиза. Об этом пишут пользователи iPhone, уже установившие апдейт.
Речь идет о дополнительных мерах защиты личных данных в iCloud — сквозном шифровании фото, заметок, резервных копий, сообщений и так далее. Apple анонсировала это нововведение перед релизом iOS 16.2 — в новой версии действительно появилась данная настройка. Её можно найти, перейдя в «Настройки» → ваше имя → iCloud → «Расширенная защита данных».
Оказалось, что функция не работает после релиза. Например, пользователи с российскими Apple ID видят в указанном месте системы вот такую табличку:
Судя по отзывам в сети, в других странах эта возможность тоже пока недоступна, хотя во время бета-тестирования она успешно активировалась у некоторых пользователей. Похоже, что к релизу iOS 16.2 разработчики не успели всё подготовить. Информация на официальном сайте Apple обновилась и теперь там указано, что сквозное шифрование станет доступно для всех в 2023 году.
Ранее мы рассказали, что сквозное шифрование iCloud содержит еще одно странное ограничение.
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