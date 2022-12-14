Вышло важное обновление для старых iPhone и iPad

Наряду со свежими версиями iOS 16.2 и iPadOS 16.2, компания Apple выпустила обновления ПО для iPhone и iPad, оставшихся на прошлогодних операционных системах.
Согласно примечаниям к iOS 15.7.2 и iPadOS 15.7.2, разработчики устранили 17 различных уязвимостей, которые могли использовать злоумышленники для взлома устройств с целью кражи данных.
Обновление доступно для всех моделей iPhone, iPod и iPad, начиная с iPhone 6s, iPod 7 Gen и iPad Air 2. Апдейты также включают в себя устранение багов и ошибок, обнаруженных в предыдущих сборках ПО.
Кроме того, Apple выпустила приложение iCloud 14.1 для Windows с исправлением багов и ошибок, а также ряд обновлений macOS для старых компьютеров.
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