Apple iOS 15

Вышло важное обновление для старых iPhone и iPad

Фархад

iOS 15.7.2

Наряду со свежими версиями iOS 16.2 и iPadOS 16.2, компания Apple выпустила обновления ПО для iPhone и iPad, оставшихся на прошлогодних операционных системах.

Согласно примечаниям к iOS 15.7.2 и iPadOS 15.7.2, разработчики устранили 17 различных уязвимостей, которые могли использовать злоумышленники для взлома устройств с целью кражи данных.

Обновление доступно для всех моделей iPhone, iPod и iPad, начиная с iPhone 6s, iPod 7 Gen и iPad Air 2. Апдейты также включают в себя устранение багов и ошибок, обнаруженных в предыдущих сборках ПО.

Кроме того, Apple выпустила приложение iCloud 14.1 для Windows с исправлением багов и ошибок, а также ряд обновлений macOS для старых компьютеров.

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Apple
Cсылки по теме:
Вышло обновление watchOS 9.2. Что нового?
Работают ли на iOS 16.2 «Сбербанк», СБОЛ, «Альфа-банк» и другие российские приложения
Вышли iPadOS 16.2, macOS Ventura 13.1 и tvOS 16.2

Рекомендации

Рекомендации

У карт «МИР» появилось неприятное ограничение
Банковские карты «МИР» станут намного полезнее
Весь AliExpress подешевел для Россиян. Спешите — это ненадолго
Продавцы на Wildberries и Ozon очень хитро накручивают отзывы. На этом можно заработать

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+4
Redstaf
15.7.1 как батарею держит ?
15 минут назад
#