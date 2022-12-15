iOS 16.3 Apple ID

В iOS 16.3 beta обнаружено кое-что новое

Олег

iOS 16.3


В свежих бета-версиях iOS 16.3, iPadOS 16.3 и macOS 13.2 обнаружена функция, которую анонсировала Apple. Об этом пишет MacRumors.

Ранее мы рассказывали о планах Apple относительно усиления безопасности iPhone и Apple ID. Среди прочего, компания обещала добавить поддержку физических ключей безопасности, которые сделают бесполезным взлом или подбор пароля злоумышленниками. В последних бета-сборках «яблочных» ОС уже появилась эта настройка.

Пользователи iOS 16.3 beta теперь могут отказаться от проверочных одноразовых кодов в push-сообщениях и СМС, которые нужны для входа в аккаунт. Вместо этого система позволяет привязать стандартизированный FIDO физический ключ безопасности — он заменяет все перечисленные выше меры. Физический ключ это небольшое устройство, похожее на флешку; чтобы авторизоваться в аккаунте, его нужно вставить в устройство.

Сейчас эту настройку можно включить в iOS 16.3 beta, пройдя в «Настройки» → Apple ID → «Ключи безопасности». 

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Источник:
MacRumors
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