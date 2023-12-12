Apple откроет доступ к NFC в iPhone для сторонних платёжных сервисов

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Агентство Reuters сообщает, что Apple планирует открыть доступ к NFC в iPhone для сторонних платёжных сервисов, чтобы предотвратить возможные судебные разбирательства со стороны антимонопольных регуляторов ЕС.Как мы знаем, NFC в iPhone — самая табуированная тема. Компания использует этот модуль только для работы собственного сервиса Apple Pay. Однако на фоне массовых жалоб европейских банков на закрытость чипа NFC в iPhone, Apple вдруг решила заранее предоставить конкурентам доступ к этой системе.Источник отмечает, что жалобу на «Apple Pay» накатали владельцы PayPal и других конкурентных платёжных сервисов. Именно они натравили антимонопольный орган Еврокомиссии на Apple. Теперь ведомство планирует запросить отзывы конкурентов и клиентов в начале 2024 года, прежде чем начать разбирательство против производителя iPhone.Судя по всему, к 2030 году силами ЕС мы получим действительно идеальный iPhone со съёмным аккумулятором, сторонними магазинами приложений, открытой ОС, высокой ремонтопригодностью и встроенной функцией оплаты через МирPay.