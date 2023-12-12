Apple откроет доступ к NFC в iPhone для сторонних платёжных сервисов

Фархад
iPhone 13

Агентство Reuters сообщает, что Apple планирует открыть доступ к NFC в iPhone для сторонних платёжных сервисов, чтобы предотвратить возможные судебные разбирательства со стороны антимонопольных регуляторов ЕС.

Как мы знаем, NFC в iPhone — самая табуированная тема. Компания использует этот модуль только для работы собственного сервиса Apple Pay. Однако на фоне массовых жалоб европейских банков на закрытость чипа NFC в iPhone, Apple вдруг решила заранее предоставить конкурентам доступ к этой системе.

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Источник отмечает, что жалобу на «Apple Pay» накатали владельцы PayPal и других конкурентных платёжных сервисов. Именно они натравили антимонопольный орган Еврокомиссии на Apple. Теперь ведомство планирует запросить отзывы конкурентов и клиентов в начале 2024 года, прежде чем начать разбирательство против производителя iPhone.

Судя по всему, к 2030 году силами ЕС мы получим действительно идеальный iPhone со съёмным аккумулятором, сторонними магазинами приложений, открытой ОС, высокой ремонтопригодностью и встроенной функцией оплаты через МирPay.
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Источник:
Reuters
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Комментарии

tellurian
+4719
tellurian
Ура, давно пора.
2 часа назад в 17:17
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+262
Gandalf2021
Не получим, а ЕСЛИ «к 2030 году силами ЕС мы получим действительно идеальный iPhone со съёмным аккумулятором, сторонними магазинами приложений, открытой ОС, высокой ремонтопригодностью и встроенной функцией оплаты через МирPay» то это будет замечательно! Скажем всем спасибо!
2 часа назад в 17:21
#
YABLOKOFON
–10
YABLOKOFON
Только это уже будет не айфон, а андроид
Ну и качество ПО заметно упадёт. тот же Apple Pay безотказный, мирпей например постоянно глючит и с первого раза терминал не хочет его воспринимать.
час назад в 18:30
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Dmitriy
+814
Dmitriy
Прикольно, что амерский PayPal пинает амерский apple через ЕС. Дабы карму себе не портить. Гейропу во всем подставляют :))))
час назад в 18:46
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