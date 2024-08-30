Apple отстаёт в ИИ-гонке, но не планирует переизобретать велосипед

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Компания Apple ведёт переговоры об инвестициях в стартап по искусственному интеллекту OpenAI, сообщает The Wall Street Journal. Источник не указывает, сколько денег Apple собирается вложить в развитие OpenAI, но с помощью этих средств создатели ChatGPT заработают более $100 млрд.Напомним, что ещё на конференции WWDC в июне Apple анонсировала интеграцию ChatGPT в Siri в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia. Пока чат-бот недоступен, но компания обещает запустить его до конца года. С разрешения пользователя Siri сможет выдавать ответы ChatGPT на любые запросы. Кроме того, ChatGPT будет использоваться для генерации текстов и изображений на устройствах Apple. Причём всё будет работать на новейшей модели OpenAI GPT-4o без дополнительной платы.Из плохих новостей — такой ход означает, что Apple не планирует создавать собственный чат-бот в обозримом будущем. Также инвестиции в OpenAI ставят под сомнения интеграцию Gemini и других нейросетей в операционных системах Apple.