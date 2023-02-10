Apple ответила возмущенным владельцам Apple TV по поводу максимальной привязки к iPhone

Фархад

Apple TV 4K

В прошлом месяце в сети завирусился твит одного из владельцев Apple TV, который не смог настроить новую приставку без подтверждения данных Apple ID и принятия пользовательских соглашений на iPhone. Сегодня Apple выпустила новый документ поддержки, в котором подробно объяснила, как принять условия iCloud, не используя iPhone или iPad.

Компания отмечает, что владельцы приставок, у которых нет iPhone с iOS 16 или iPad с iPadOS 16, могут принять новые условия на сайте iCloud.com с любого девайса, а после перезайти в аккаунт с Apple TV.

Кстати, вирусный твит набрал почти миллион просмотров, а его автор нашёл другое решение — он вышел и повторно вошёл в свой аккаунт Apple ID, после чего система Apple TV 4K предложила ему принять новые условия iCloud прямо на приставке.

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Источник:
MacRumors
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