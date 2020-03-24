



Компания Apple перевела своих сотрудников на удалённую работу. Из-за этого недавно построенная штаб-квартира и прилегающая к ней местность в Apple Park оказались совершенно безлюдными.



Пользователь YouTube Данкан Синфилд выложил снятое с дрона видео, на котором показано, как Apple Park выглядит сейчас. Это одновременно и завораживающее, и пугающее зрелище.







В парке площадью 71 гектар и офисах на 260 тысяч квадратных метров никого нет. Обычно там кипит работа.



В Apple Park, открытие которого состоялось в 2017 году, расположена главная штаб-квартира Apple. На этой территории расположены основные офисные помещения, научно-исследовательские центры, кафетерии, магазины, спортзалы, зал для презентаций («Театр Стива Джобса»), парковка и прочие места, в которых обычно находятся сотрудники Apple. Сейчас почти все они работают из дома.







В США всё ещё не введён массовый карантин, который защитил бы граждан от распространения COVID-19, хотя в наиболее заселённых городах заражение уже приобрело угрожающий масштаб. По состоянию на 24 марта в этой стране 46450 заражённых, из которых 590 человек умерли и не один не излечен.







