Apple планирует реализовать несколько интересных улучшений для своего приложения «Локатор» в iOS 14, включая режим дополненной реальности и новые триггеры определения местоположения. Эти данные получены из утечки кода.В приложении «Локатор» для iOS 14 появится поддержка гарнитур дополненной реальности, поскольку в среде ARKit появился соответствующий режим. «Пользователи смогут находить свои гаджеты визуально, используя дополненную реальность для более точных указаний. Это будет также работать с трекерами Apple AirTag».«Локатор» для iOS 14 предоставит новую опцию для получения оповещения, когда пользователь поделится с вами своим местоположением в запланированное время суток. Новые триггеры местоположения будут особенно полезны для родителей, которые предпочитают отслеживать местонахождение своих детей.Новые параметры оповещения также будут содержать уведомления о том, что контакт покидает определенное место раньше установленного времени. Например, вас могут уведомить, что ребенок покинул школу или дом друзей слишком рано. Эти новые оповещения могут быть настроены на определенные дни недели.