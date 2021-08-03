

Спустя неделю после выхода iOS 14.7.1 Apple прекратила подписывать iOS 14.7. С этого момента пользователи, обновившие свои устройства до iOS 14.7.1 или бета-версии iOS 15, больше не смогут перейти обратно на iOS 14.7.



iOS 14.7 вышла 19 июля и вместе с возможностью установки таймеров на HomePod через приложение Home, поддержкой MagSafe Battery Pack и другими незначительными улучшениями принесла еще и несколько проблем. Поэтому уже через неделю 26 июля была выпущена iOS 14.7.1 с исправлением ошибки, из-за которой пользователи не могли разблокировать свои Apple Watch с помощью Touch ID на iPhone. Это обновление также устранило несколько уязвимостей системы безопасности, которые были использованы хакерами.



Возврат к более старым сборкам iOS часто используется теми, кто делает джейлбрейк. Восстановление iPhone или iPad до предыдущей версии iOS также иногда может помочь пользователям, у которых возникают серьезные ошибки после обновления до последней версии iOS. Однако, в случае если у вас возникли серьезные проблемы с iOS 14.7.1, к сожалению, теперь вам придется подождать будущего обновления, откатиться обратно на iOS 14.7 больше возможности нет. Если же на вашем устройстве установлена ​​бета-версия iOS 15, вы всегда можете перейти на текущую подписанную версию iOS 14.





