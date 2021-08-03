В базе данных Евразийской экономической комиссии появились MacBook Pro и Apple Watch Series 7. Это заметил французский блог Consomac.Ноутбуки вышли под номерами A2442 и A2485. Ранее устройства с такими обозначениями в СНГ не выходили.Помимо этого. Apple зарегистрировала семь моделей часом: A2473, A2474, A2475, A2476, A2477 и A2478. Все они работают на wathcOS 8.Это значит, что в ближайшее время Apple выпустит устройства под вышеуказанными номерами. Возможно, ими будут MacBook Pro 14 и 16 с экраном miniLED, а также Apple Watch Series 7 в разных комплектациях. Их должны представить осенью этого года.Ранее появилась конкретика по ноутбукам. Их покажут в период с сентября по ноябрь, то есть на одной из двух осенних презентаций. Часы традиционно показывают на сентябрьской презентации Apple вместе с новыми моделями iPhone.