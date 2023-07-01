Apple перестала подписывать iOS 16.5. Откатиться ради джейлбрейка больше нельзя

Фархад
iOS-16.5-on-iPhone-4.jpeg

Вслед за недавним выпуском iOS 16.5.1 компания Apple перестала подписывать iOS 16.5 и iPadOS 16.5. Это означает, что пользователи iPhone и iPad больше не могут откатиться на эту версию операционной системы.

Стоит отметить, что в iOS 16.5 были обнаружены серьёзные уязвимости, которые активно использовались хакерами для слежки за пользователями из России. О них впервые сообщили эксперты Лаборатории Касперского.

В iOS 16.5.1 производитель iPhone не только перекрыл эти бреши в безопасности, но и исправил ошибку в работе фирменного аксессуара Lightning to USB Camera Adapter.

Обычно пользователи откатываются к более старым сборкам iOS ради джейлбрейка iPhone и iPad с помощью эксплойта checkm8. Тем не менее Apple рекомендует обновиться до последней версии ОС всем владельцам гаджетов ради их собственной безопасности.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
В iOS и iPadOS устранены уязвимости, через которые «следили» за россиянами
Что такое «живые голосовые» в iOS 17 и как они работают. Звонки не будут прежними!
Как отключить звонки мошенников в WhatsApp на iPhone и Android

Рекомендации

Рекомендации

Мошенники сменили тактику: банковские карты россиян их больше не интересуют
ChatGPT помог москвичу «пробить» владельцев 250 телефонов
Представлены безрамочные QLED-телевизоры TCL 2023 года. Цены очень приятные
Мошенники научились красть деньги с карты, даже не зная её номер, и это не шутка

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии