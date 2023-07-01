Apple перестала подписывать iOS 16.5. Откатиться ради джейлбрейка больше нельзя

Вслед за недавним выпуском iOS 16.5.1 компания Apple перестала подписывать iOS 16.5 и iPadOS 16.5. Это означает, что пользователи iPhone и iPad больше не могут откатиться на эту версию операционной системы.
Стоит отметить, что в iOS 16.5 были обнаружены серьёзные уязвимости, которые активно использовались хакерами для слежки за пользователями из России. О них впервые сообщили эксперты Лаборатории Касперского.
В iOS 16.5.1 производитель iPhone не только перекрыл эти бреши в безопасности, но и исправил ошибку в работе фирменного аксессуара Lightning to USB Camera Adapter.
Обычно пользователи откатываются к более старым сборкам iOS ради джейлбрейка iPhone и iPad с помощью эксплойта checkm8. Тем не менее Apple рекомендует обновиться до последней версии ОС всем владельцам гаджетов ради их собственной безопасности.
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