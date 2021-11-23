В сентябре 2021 года Apple выпустила 13-ю серию iPhone — модельный ряд, состоящий из четырех смартфонов. Многие аналитики предсказывали, что компания возьмет отсрочку и представит устройства позже из-за «корона-кризиса» — именно так случилось с iPhone 12 в прошлом году. Однако Apple успешно преодолела нехватку чипов и представила новинки в срок.
Но не всё было гладко: линейка iPhone 13 хоть и поступила в продажу, но довольно быстро оказалась в дефиците. Спрос на устройства оправдал ожидания Apple, поэтому компания пообещала, что к праздникам «порешает вопросы» и «тринашку» снова можно будет купить без проблем. Стоит отметить, что зимний период очень важен для всех IT-корпораций, так как он считается сезоном активных покупок и большого спроса практически на всю электронику.
На данный момент можно с уверенностью сказать, что Apple выполнила свое обещание. Если зайти на официальный сайт apple.com, чтобы купить iPhone 13, то можно увидеть, что сроки ожидания серьезно сократились — а в некоторых случаях и совсем исчезли.
Например, для всех цветов iPhone 13 с памятью 128, 256 и даже 512 Гб магазин Apple показывает статус «На складе» — это означает, что доставка будет максимально быстрой. То же касается и iPhone 13 mini.
Если же вы хотите приобрести iPhone 13 Pro или iPhone 13 Pro Max — придется немного подождать. Магазин прогнозирует около 2-3 недель ожидания — и это всё равно существенно быстрее, чем 5-12 недель, которые были указаны ранее.
Очевидно, у Apple есть много «рычагов», которыми она может повлиять на ситуацию и успешно продавать смартфоны, несмотря на всемирный кризис.
Ранее мы рассказали о другом, довольно хитром «рычаге», которым пользуется Apple для «накрутки» собственного рейтинга. Как не стыдно!
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: