

























17 июля отмечается Всемирный день Emoji. В честь этого события Apple компания представила новые Memoji и Emoji, которые станут доступны осенью вместе с обновлением операционных систем.Коллекция Memoji пополнится новыми масками, головными уборами и прическами, а также новыми стикерами. В семействе Emoji также случится пополнение, включая матрёшку.В iOS 14 будет ещё больше способов создать свой образ с Memoji. По словам Apple, новые опции кастомизации дают простор для самовыражения в триллионе различных комбинаций. Усовершенствованная структура мимики делает Memoji и стикеры ещё более выразительными для передачи раэмоций в сообщениях.Дополнительно будут представлены 11 новых причесок, 19 новых головных уборов, включая шапочку медсестры, велосипедный шлем и квадратную академическую шапочку. А также три новых стикера для дружеского приветствия, объятий и даже смущения.Коллекцию Emoji для iPhone, iPad, Mac и Apple Watch пополнили: чай баббл (bubble tea), знаменитый итальянский жест «Ma che vuò?» («что ты хочешь?»), бумеранг, птица додо, символ трансгендерности, бобер, анатомическое сердце и легкие, ниндзя и другие.