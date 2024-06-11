Apple показала обновленный CarPlay

Apple в рамках WWDC представила обновленную систем у CarPlay. Запуск ожидается к концу этого года.
На специальных сессиях для разработчиков был показан интерфейс CarPlay следующего поколения. Он получит широкие возможности кастомизации — это позволит адаптировать его к своему автомобилю. Apple показала довольно много различных вариаций.
CarPlay следующего поколения позволит автопроизводителям отображать специальные уведомления, связанные со статусом зарядки электромобиля, доступным обновлением программного обеспечения и другими штатными средствами. Помимо этого, появится интеграция обзорных камер.