ПМЭФ 2024

Apple показала обновленный CarPlay

Георгий
CarPlay

Apple в рамках WWDC представила обновленную систем у CarPlay. Запуск ожидается к концу этого года.

На специальных сессиях для разработчиков был показан интерфейс CarPlay следующего поколения. Он получит широкие возможности кастомизации — это позволит адаптировать его к своему автомобилю. Apple показала довольно много различных вариаций.
Также были показаны приложения «Транспортное средство» и «Климат», в которых будут доступны настройки автомобиля и климат-контроля соответственно.

CarPlay

CarPlay

CarPlay следующего поколения позволит автопроизводителям отображать специальные уведомления, связанные со статусом зарядки электромобиля, доступным обновлением программного обеспечения и другими штатными средствами. Помимо этого, появится интеграция обзорных камер.
На сайте Apple пока сообщается, что первые автомобили с поддержкой CarPlay следующего поколения появятся в 2024 году, но конкретные сроки не указаны.
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Источник:
Macrumors
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