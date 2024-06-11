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Где скачать обои iOS 18

Георгий
Apple анонсировала iOS 18. Операционная система для iPhone также получит искусственный интеллект Apple Intelligence. В этой заметке предлагаем вам скачать обои новой операционки. Все остальные выпуски вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже. Не забывайте делиться подборкой с друзьями в мессенджерах и соцсетях.

Для светлой темы

Обои iOS 18

Обои iOS 18

Для темной темы

Обои iOS 18

Обои iOS 18

Скачать обои на телефон (Telegram)

Как скачать обои из Telegram

  • Выберите нужное изображение
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска
  • Нажмите кнопку поделиться
  • Выберите «Сохранить изображение»
Как скачать обои
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