Apple похоронила собственную историю. Редчайшие материалы больше не доступны

Компания пожаловалась на YouTube-канал WWDC Videos. На нем были собраны сотни уникальных роликов, начиная с 00-х годов.
Об этом сообщает зарубежное издание The Verge. Пользователь Брэндон Шенкс в течение двух лет собирал архивные материалы, посвященные Apple-конференциям WWDC и загружал их на YouTube-канал. Ролики монтировались и обрабатывались автором. Многие из них являлись уникальными и представляли историческую ценность компании. Несмотря на это, после трех страйков от «купертиновцев» аккаунт был удален за нарушение авторских прав.
Ситуацию упрощает тот факт, что Шенкс все же имеет оригиналы созданных видеофайлов и планирует перенести собранные материалы на сайт Internet Archive. Это позволит фанатам компании и дальше изучать историю Apple, начиная с её первых годов существования.
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