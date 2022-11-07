Apple

Apple похоронила собственную историю. Редчайшие материалы больше не доступны

Артем
16545358557915.jpg

Компания пожаловалась на YouTube-канал WWDC Videos. На нем были собраны сотни уникальных роликов, начиная с 00-х годов.

Об этом сообщает зарубежное издание The Verge. Пользователь Брэндон Шенкс в течение двух лет собирал архивные материалы, посвященные Apple-конференциям WWDC и загружал их на YouTube-канал. Ролики монтировались и обрабатывались автором. Многие из них являлись уникальными и представляли историческую ценность компании. Несмотря на это, после трех страйков от «купертиновцев» аккаунт был удален за нарушение авторских прав. 

Ситуацию упрощает тот факт, что Шенкс все же имеет оригиналы созданных видеофайлов и планирует перенести собранные материалы на сайт Internet Archive. Это позволит фанатам компании и дальше изучать историю Apple, начиная с её первых годов существования.

Ранее стало известно, что поставки iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max резко снизятся на мировом рынке из-за проблем на заводах Китая.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
The Verge
Cсылки по теме:
Как подготовить iPhone или iPad к продаже: сохранить свои данные, правильно сделать сброс и прочее
Обои со схематичным изображением компонентов MacBook Air на M2 (2022)
Как заставить iPhone дольше держать заряд на iOS 16
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

«Тинькофф-банк» рассказал, как обойти новую комиссию «Сбербанка». Есть одна хитрость
Apple переводит AirPods на USB-С максимально хитрым способом. Тим Кук — гений
Стоит ли россиянам брать MacBook за границей в 2022 году? Есть несколько серьезных проблем
«Сбербанк» рассказал, как платить айфоном в России без Apple Pay

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+473
franzisonfire
Гомосяо распоясался)
14 минут назад
#
Купить рекламу