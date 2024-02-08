Apple посвятила целый мини-фильм предстоящему шоу Apple Music на Супербоул-2024

Фархад
Timmy

Стриминговый сервис Apple Music запустил рекламную кампанию, посвященную своему шоу на самом дорогостоящем ивенте в мире — Super Bowl Halftime Show 2024.

В прошлом году Apple на Супербоуле представляла певица Rihanna, а в этом году от стримингового сервиса выступит Usher. В 7-минутном ролике нам показали, как рэппера Ludacris  отчитал Тим Кук. Всё дело в том, что Ludacris должен был сопровождать Usher в Лас-Вегасе, но он потерял его. На протяжении всего видео нам показывают многих голливудских звёзд, а в конце Ludacris всё-таки находит Usher, который репетирует своё выступление в фонтане отеля Caesars Palace.



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Usher выступит хедлайнером шоу Apple Music в перерыве Супербоула, которое пройдет в Лас-Вегасе в это воскресенье, 11 февраля.
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Источник:
Apple
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Комментарии

+4418
Gabriel
Супербоул это чисто американская развлекуха.
Что-то среднее между классическим регби и рестлингом.
Странный спорт.
час назад в 22:42
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+4418
Gabriel Gabriel
Если что это кубок по американскому футболу.
час назад в 22:44
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