Apple посвятила целый мини-фильм предстоящему шоу Apple Music на Супербоул-2024

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Стриминговый сервис Apple Music запустил рекламную кампанию, посвященную своему шоу на самом дорогостоящем ивенте в мире — Super Bowl Halftime Show 2024.В прошлом году Apple на Супербоуле представляла певица Rihanna, а в этом году от стримингового сервиса выступит Usher. В 7-минутном ролике нам показали, как рэппера Ludacris отчитал Тим Кук. Всё дело в том, что Ludacris должен был сопровождать Usher в Лас-Вегасе, но он потерял его. На протяжении всего видео нам показывают многих голливудских звёзд, а в конце Ludacris всё-таки находит Usher, который репетирует своё выступление в фонтане отеля Caesars Palace.Usher выступит хедлайнером шоу Apple Music в перерыве Супербоула, которое пройдет в Лас-Вегасе в это воскресенье, 11 февраля.