Хакер три месяца нагло обчищал Apple, а потом сообщил ей об уязвимости в macOS

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Эксперт по кибербезопасности получил обвинение в мошенничестве на сумму более $3 млн. Об этом написали в MacRumors.



Согласно источнику, мужчина по имени Ной Роскин-Фрейзи вместе с сообщником нашел способ удаленно взломать сервера Apple и обнулять стоимость подарочных карт iTunes и других услуг компании. Хакеры с помощью инструмента для сброса пароля проникли в корпоративный аккаунт сотрудника Apple через компьютеры в Индии и Коста-Рике, после чего размещали заказы и сами меняли их стоимость на нулевую.







Умельцы применяли эту схему в течение трех месяцев и за это время успели накупить лицензий Final Cut Pro, контрактов Apple Care и подарочных карт на общую сумму более 3 миллионов долларов. Фрейзи вычислили и поймали, после чего ему было предъявлено обвинение в кибермошенничестве, преступном сговоре с целью наживы и ряде других преступлений. Ему грозит конфискация имущества и тюремный срок до 20 лет.



Любопытно, что спустя пару недель после задержания хакера Apple опубликовала на своем сайте благодарность в его адрес. Оказывается, мужчина обнаружил уязвимость в macOS Sonoma и добросовестно отправил репорт команде Apple. Судя по всему, это случилось незадолго до ареста.