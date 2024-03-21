«Это опасный прецедент»: власти США приперли Apple к стенке и начинают жестко судить



Министерство юстиции США подает в суд на Apple за злоупотребление монопольным положением. Об этом пишет iMore.



Согласно источнику, американские власти предъявили Apple ряд претензий по поводу её продуктов и методов их продвижения. Они считают, что компания намеренно ограничивает пользователей iPhone и всячески продвигает его, чтобы выкачивать из них больше и больше денег.





«Apple использует свою монопольную власть, чтобы получить больше денег от потребителей, разработчиков, создателей контента, художников, издателей, малого бизнеса и прочих», — цитата из судебного иска.



Одна из целей судебного разбирательства — заставить Apple изменить способ ведения бизнеса. По мнению чиновников, сейчас компания искусно держит «в ежовых рукавицах» как покупателей, так и конкурентов, и быстро вводит новые правила и ограничения при каждой угрозе своему монопольному положению. Как результат, цены на iPhone и сервисы Apple для потребителей растут, с разработчиков взимаются всё новые сборы и комиссии, а конкурентоспособные альтернативы подавляются. Вот некоторые претензии США к Apple:



