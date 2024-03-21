«Это опасный прецедент»: власти США приперли Apple к стенке и начинают жестко судить

Олег

Кук


Министерство юстиции США подает в суд на Apple за злоупотребление монопольным положением. Об этом пишет iMore.

Согласно источнику, американские власти предъявили Apple ряд претензий по поводу её продуктов и методов их продвижения. Они считают, что компания намеренно ограничивает пользователей iPhone и всячески продвигает его, чтобы выкачивать из них больше и больше денег.

«Apple использует свою монопольную власть, чтобы получить больше денег от потребителей, разработчиков, создателей контента, художников, издателей, малого бизнеса и прочих», — цитата из судебного иска. 

Одна из целей судебного разбирательства — заставить Apple изменить способ ведения бизнеса. По мнению чиновников, сейчас компания искусно держит «в ежовых рукавицах» как покупателей, так и конкурентов, и быстро вводит новые правила и ограничения при каждой угрозе своему монопольному положению. Как результат, цены на iPhone и сервисы Apple для потребителей растут, с разработчиков взимаются всё новые сборы и комиссии, а конкурентоспособные альтернативы подавляются. Вот некоторые претензии США к Apple:

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  • Предотвращает появление «суперприложений», которые, по утверждению Apple, «наносят вред всем пользователям смартфонов», лишая потребителя доступа к «высококачественному опыту».
  • Сохраняя iMessage эксклюзивным для iPhone, Apple не позволяет «пользователям менять телефоны, не меняя способа общения с друзьями, семьей и другими людьми». Минюст также утверждает, что Apple «в целом ухудшает работу сторонних приложений для обмена сообщениями на iPhone», «запрещая сторонним приложениям отправлять или получать сообщения от оператора связи».
  • Ограничение функциональности сторонних умных часов на iPhone и сохранение эксклюзивности Apple Watch для iPhone затрудняет переход пользователей умных часов со смартфонов Apple.
  • «Apple лишила пользователей доступа к цифровым кошелькам, которые предоставляли бы широкий спектр расширенных функций, и лишила разработчиков цифровых кошельков и банков возможности предоставлять передовые услуги цифровых платежей своим клиентам».

Apple уже ответила на претензии. По её словам, иск ставит под угрозу основополагающие принципы компании и безопасность пользователей iPhone. «Этот иск создает опасный прецедент. ... Мы считаем, что он не соответствует фактам и закону, и будем энергично защищаться», — сказал представитель Apple. 

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Источник:
iMore
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Комментарии

+376
Gandalf2021
Ну конечно будут апокалиптические заявления от жирных юристов Эппл… привыкли почевать на лаврах Джобса, который вместо этого работал и продвигал инновации, а не паразитировал на славном прошлом, придушивая собственных пользователей…
2 часа назад в 21:32
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S.T.A.L.K.E.R.
+639
S.T.A.L.K.E.R.
Как скучно Мы живем 😂😂😂
час назад в 21:47
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+4448
Gabriel
Дело идёт к выборам, все должны встать в строй и по стойке мирно.
А те кто не согласится удавят исками и угробят репутацию.
Демократия она такая.)
час назад в 22:22
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