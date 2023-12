Apple потратит сотни миллионов долларов на обучение новой нейросети на новостных статьях

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.



The New York Times сообщает, что Apple обратилась к нескольким крупным издателям с заманчивым предложением. Компания хочет обучить свой генеративный искусственный интеллект работе с новостным контентом.По данным инсайдеров, Apple уже обратилась к Condé Nast, NBC News и IAC. В конгломераты этих издательств входят: Vogue, Wired, Vanity Fair, Ars Technica, Glamour, The New Yorker, GQ, People, The Spruce, Serious Eats, Martha Stewart Living, Real Simple, Entertainment Weekly и многие другие.Предлагаемые сделки стоимостью не менее $50 млн позволят Apple лицензировать архивы новостных статей. Журналисты The New York Times отмечают, что некоторые издатели слишком холодно отнеслись к идее компании. Они называют условия Apple «слишком экспансивными», поскольку производитель iPhone не дает чёткого представления о том, как генеративный ИИ будет использовать эти новости.Тем не менее ряд издателей похвалил Apple за такой подход, ведь многие другие компании обучают свои нейросети на опубликованных новостях без разрешения правообладателей.По многочисленным слухам, Apple работает сверхурочно, чтобы догнать своих конкурентов в области генеративного ИИ. Сейчас компания активно тестирует чат-бота AppleGPT и планирует внедрить новые нейросетевые функции в iOS 18.Вполне вероятно, что Тим Кук скоро свяжется с аналогичным предложением с редакцией iGuides.