Финальные дни распродажи на AliExpress: что купить по скидке?

Артем
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До конца «Финальных скидок» осталось буквально пару дней, больше выгодных предложений в этом году не будет. Это последний шанс прикупить то, что вам нравится по выгодной стоимости.

Быстрее найти то, что вам нужно поможет перечень полезных ссылок:


Также мы собрали несколько товаров, которые по нашему мнению заслуживают внимания.

Мультитул со сменными битами

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И это главное преимущество этого гаджета. В набор входят 14 различных вариантов отверток, которые крепятся в гнезде на магнитах. Ручная мини-пила также самостоятельно фиксируется к корпусу, а вышедшие из строя расходники можно поменять на новые. Что касается постоянных инструментов, то их тут свыше десятка: от ножей и пилок, до плоскогубцев и ножниц.

Из отзывов: мультитул бомбезный. Приехал в идеальном состоянии, без люфтов, ножи и ножницы очень острые, кусачки режут бумагу и перекусили небольшую стальную проволоку. Берите не пожалеете. 

Купить мультитул от 3 092 р

Увлажнитель воздуха с эффектом пламени

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Такая красота достигается за счет подсветки, направленной на место выхода пара. На выбор дается 6 оттенков. Что касается возможностей самого испарителя, его емкость составляет 150 мл. Система увложнения ультрозвуковая. При желании можно добавить ароматических масел в контейнер.

Из отзывов: увлажнитель классный, красиво меняет цвет. Кто-то писал что сильно шумит, но нет, звучит как лёгкое шуршание. Собираюсь купить различные масла для ароматерапии. Да, дополнительно нужно покупать зарядное в розетку. Но это мелочи. Устройством довольна.

Купить увлажнитель от 1 141 р.

Наушники Anker Soundcore Life P3

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Bluetooth-наушники снабдили 11 мм драйверами для любителей качественного звука. 6 встроенных микрофонов обеспечивают идеальное шумоподавление как при прослушивании музыки, так и во время разговора. Для игроков есть режим задержки звука. От одного заряда гаджет протянет до 7 часов и с кейсом до 35 часов.

Из отзывов: ну, что могу сказать — я в восторге. Упаковка целая, уши в порядке, очень красивые сами по себе. Приложение нашло сразу, телефон не делал отвалов или глюков от них. Звук на мой взгляд хорош, особенно с эквалайзером из приложения. Подобрала амбушуры по размеру и мне стало счастье.

Купить Anker Soundcore Life P3 от 5 040 р.

Стильный смеситель

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Умеет определять температуру воды и менять режим струи. Достаточно повернуть верхнюю часть смесителя в горизонтальное положение и мощный напор превратиться в водопад.

Из отзывов: смеситель обалденный, жене очень понравился. Качество достойное, в комплекте шланги, что очень радует.

Купить смеситель от 4 529 р.

Наушники Nothing Ear (stick)

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Ear (stick) оснащены 12,6-мм динамиками, 3 микрофонами для работы технологии Clear Voice и датчиками для сенсорного управления воспроизведением и громкостью. Кроме того, гарнитура защищена от влаги и пыли по стандарту IP54, поддерживает Fast Pair для сопряжения с Android-устройствами, а также предлагает функцию поиска наушников через смартфон и до 29 часов работы без подзарядки.

Из отзывов: классные наушники, звук просто бомба, в ушах держаться уверено, но если снимать одежду в них, или одевать то они выпадают, таким образом уронил уже 2 раза, на плитку и на деревянный пол, с ними ничего не случилось, даже царапин не появилось, дизайн шикарный как по мне.

Купить Nothing Ear (stick) от 4 854 р.

Стекло для iPhone с машинкой для установки

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Самостоятельно наклеить стекло на iPhone без пузырей проще простого. Все что нужно — установить смартфон в отсек, закрыть его, вытянуть защитный слой и провести по центру пальцем. Не забудьте выбрать нужную модель. 

Из отзывов: пока что это лучшее защитное стекло которым я пользовался. Простейшая установка чего только стоит. На качестве не экономили. Здесь нет эффекта радуги который тебе глаза выедает, особенно на белых цветах. Оно незаметно при использовании, т.е. края стекла хоть и не черные, что очень хорошо, но немного скруглены, из-за чего не режет пальцы, их так же не видно глазами, если не вглядываться.

Купить защитное стекло для iPhone от 422 р.

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.

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