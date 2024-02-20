Apple позволила переносить треки в Apple Music из других сервисов

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Пользователи Reddit обнаружили новую возможность в бета-версии Apple Music для Android. Приложение позволяет всего в несколько нажатий импортировать коллекцию из других музыкальных сервисов.Предположительно, это нововведение появилось благодаря сотрудничеству Apple с сервисом SongShift, который существует уже несколько лет, предлагая переносить избранные релизы между различными стримингами. На бесплатном тарифном плане есть ограничения, для устранения которых требуется оформлять подписку. Для пользователей Apple Music эта услуга стала полностью бесплатной.Примечательно, что экспорт треков появился только в бете на Android, а в версии Apple Music для iOS и других платформ его нет. Но даже на Android он доступен не всем, а лишь выборочно, причём, как отмечают на Reddit, функция экспорта может исчезнуть после переустановки или сброса приложения. С учётом того, что Apple проводит столь ограниченный тест, нет никакой гарантии, что перенос треков появится в Apple Music официально для всех пользователей.