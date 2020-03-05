Обновились рекомендации Apple для App Store, в которых компания позволила разработчикам отправлять пользователям рекламные push-уведомления в приложениях. Увидят рекламу только те пользователи, которые согласятся её получать.



Изначально разработчикам было запрещено использовать уведомления для рекламы, рекламных акций или прямого маркетинга, но сегодня компания решила упразднить это строгое ограничение. Приложения теперь могут отправлять рекламные уведомления в случаях, когда пользователи дали согласие на их получение.



Эти изменения вступили в силу после того, как компания сама начала использовать push-уведомления для рассылки маркетинговой информации. Возможно, решение об отмене ограничения на рассылку, было принято из-за того, что действия Apple могли подвергнуться критике со стороны разработчиков стороннего программного обеспечения. Таким образом компания пытается подчеркнуть, что она не пользуется особыми условиями платформадержателя.



Помимо этого, Apple также заявила, что будет более тщательно изучать приложения для знакомств. Еще одно новое правило запрещает размещать в App Store приложения, которые могут «использоваться для совершения или попытки совершения преступлений любого характера».





