



Команда независимых разработчиков запустила Project Sandcastle и портировала Android на iPhone. В настоящее время операционную систему Google можно запустить на iPhone 7 и iPhone 7 Plus, другие гаджеты пока не поддерживаются.



На сайте Project Sandcastle выложена инструкция по самостоятельной замене iOS на Android. Этот процесс мало чем отличается от инсталляции сторонней прошивки на Android-смартфоне. Тем не менее, разработчики не советуют менять операционную систему на смартфоне, если он является вашим основным устройством. Этот проект на нынешнем этапе может рассматривать только в качестве эксперимента, который показывает возможности «железа» iPhone.



Project Sandcastle находится на начальном этапе развития. Разработчикам ещё предстоит адаптировать под iPhone различные драйверы из Android. В настоящее время после перепрошивки на смартфонах Apple не работают многие важные компоненты, например, камера и звук. Интерфейс Android и многие приложения, созданные для этой операционной системы, функционируют без проблем.











