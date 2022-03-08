Apple представила iPhone SE 3. Это фейспалм 🤦‍♂️

SoC Apple A15 Bionic, как в актуальной линейке iPhone 13 (возможно, немного «придушен»),

дисплей 4,7 дюйма с прежним разрешением,

емкость аккумулятора, похоже, не изменилась, но время автономной работы увеличится за счет нового SoC,

встроенный модуль 5G,

прежний дизайн с рамками спереди и кнопкой со встроенным сканером Touch ID — внешне смартфон совершенно не изменился.

Цена iPhone SE 3 в США заявлена на уровне $429 и выше в зависимости от конфигурации устройства. Приедет ли смартфон в Россию и по какой цене, пока неизвестно.

Только что, 8 марта 2022 года, Apple показала новый iPhone SE третьего поколения. О нем ходило множество слухов, но, к сожалению, многие их них не сбылись: мы не увидели ни внешнего редизайна, ни новых технологий внутри.