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Apple iPhone SE iPhone SE 3 Презентация

Apple представила iPhone SE 3. Это фейспалм 🤦‍♂️

Олег
7032
iPhone SE 3

Только что, 8 марта 2022 года, Apple показала новый iPhone SE третьего поколения. О нем ходило множество слухов, но, к сожалению, многие их них не сбылись: мы не увидели ни внешнего редизайна, ни новых технологий внутри.

iPhone SE 3

iPhone SE 3

Вот что нужно знать об этом устройстве: 
  • SoC Apple A15 Bionic, как в актуальной линейке iPhone 13 (возможно, немного «придушен»), 
  • дисплей 4,7 дюйма с прежним разрешением, 
  • емкость аккумулятора, похоже, не изменилась, но время автономной работы увеличится за счет нового SoC, 
  • встроенный модуль 5G, 
  • прежний дизайн с рамками спереди и кнопкой со встроенным сканером Touch ID — внешне смартфон совершенно не изменился. 
iPhone SE 3

Цена iPhone SE 3 в США заявлена на уровне $429 и выше в зависимости от конфигурации устройства. Приедет ли смартфон в Россию и по какой цене, пока неизвестно. 
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Комментарии

Cinematic
0
Cinematic
Может ли быть такое что компания распродаёт оставшиеся
-не реализованные-
старые корпуса и присущие им компоненты!?🤔
9 марта 2022 в 11:04
#
–42
Snowden
не айфон, а 💩🤢🤢 полное причём.
9 марта 2022 в 06:39
#
0
Satan666
интересно кто побежит его менять имея хороший андроид за тот же ценник?ну прям да как говорили все "повыкидывают"свои ведроиды😂
9 марта 2022 в 05:18
#
Cooper
+21
Cooper
Позорище какое-то. Хорошо бы продажи этого г..на провалились. Может хоть тогда забудут дизайн iPhone 6.
Ради чего владельцы SE 2020 должны будут переходить на SE 2022? Только ради урезанного А15? И возможно чуть лучшей камеры?
9 марта 2022 в 01:39
#
+84
Куцов Cooper
Я думаю тут смысл в тачайди. На остальное плевать. Чисто год ковидный закончить.
9 марта 2022 в 09:50
#
SithV
+351
SithV Cooper
Ради того что батарейку менять лень и контракт истек. А тут тебе оператор звонит и говорит дед Джо, хочешь новый айфон бесплатно? Продли контракт с нами еще на 2 года и мы тебе его завтра пришлем и настроим бесплатно! Только не уходи к препэйд операторам на те же условия, но за 10$, а не 40$ как у нас.
9 марта 2022 в 10:54
#
–42
Snowden Александр Крас
переустанови приложение
9 марта 2022 в 06:38
#
+2
Дедушка заподло
Странная логика у компании:( У всех последних моделей края прямые, а не полукруглые. Почему нельзя было привести к единому дизайну последний SE? Как то он не вписывается в общий дизайн и философию Apple. Какой то гадкий утёнок и самое плохое, что некому не нужный !
8 марта 2022 в 23:32
#
–42
Snowden Дедушка заподло
им, уже на своих покупателей, фанатов насрать прямом смысле этого слова. Они знают, хоть кнопочный айфон выпусти всё равно купят. И это вина людей, хамят эйпл потом бегут покупают этот Г💩
9 марта 2022 в 06:38
#
Вася Вотафаков
+32
Вася Вотафаков
Позорище €баное. Выпускать это gовнище в 22м году 😂😂😂
8 марта 2022 в 23:10
#
Вася Вотафаков
+32
Вася Вотафаков Вася Вотафаков
В общем 429$ это при условии трэйдин. Скорее всего его реальная стоимость будет не менее 500$. + налог штата 10%= 550. При нынешнем курсе $ это почти 60к. Те у нас он будет минимум 70-75 стоить 😂😂😂
8 марта 2022 в 23:20
#
Олег Воронин
+520
Олег Воронин Вася Вотафаков
iPhone SE 2020 в начале марта у ритейлеров как раз и стал стоить 59990 )))
8 марта 2022 в 23:31
#
Вася Вотафаков
+32
Вася Вотафаков Олег Воронин
Оно понятно. По цене определились. Но сам телефон просто никакой. Тыкать пальцем в кнопку это пережиток прошлого.
9 марта 2022 в 00:03
#
S.T.A.L.K.E.R.
+82
S.T.A.L.K.E.R. Олег Воронин
SE 2020 на старте стоил 40 и 45, не рассказывайте сказки пожалуйста
9 марта 2022 в 06:25
#
–42
Snowden Вася Вотафаков
они знают терпилы эйполовские один Х ккпять. И это к сожалению факт.
9 марта 2022 в 06:33
#
SithV
+351
SithV Вася Вотафаков
Напрасно вы так. Вполне себе бесплатный бабушкофон… учитывайте тот факт что в США его будут отдавать за бесплатно с базовыми контрактами по 30-40$.. при таком раскладе вполне себе ничего предложение для человека использующего телефон исключительно как звонилку и иногда заходящего в месенджеры.
9 марта 2022 в 10:50
#
+3877
tellurian
Странный телефон в 2022 году.
8 марта 2022 в 22:47
#
Seagull
+16
Seagull
Тексты ни одной статьи не открываются.

Кому то есть до этого дело или пох?
8 марта 2022 в 22:19
#
Cinematic
0
Cinematic Seagull
Пох
8 марта 2022 в 22:27
#
Олег Воронин
+520
Олег Воронин Seagull
На сайте всё открывается
8 марта 2022 в 22:45
#
+3877
tellurian Seagull
Весь день статьи в приложении открываются без проблем.
8 марта 2022 в 22:46
#
–42
Snowden Seagull
заново скачай приложение
9 марта 2022 в 06:31
#
+6
samOsebe
Презентация рассеяла все предположения и слухи. А то и корпус от xr и цена 299$ будут..
8 марта 2022 в 21:43
#
S.T.A.L.K.E.R.
+82
S.T.A.L.K.E.R. samOsebe
Ну если брать прежний курс доллара за 70₽
То цена в 30К приемлемая для новой модели SE.
SE2 на старте стоил 40К и 45К соответственно
8 марта 2022 в 22:09
#