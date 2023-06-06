Apple представила победителей премии Design Awards 23

Артем
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Фото: Apple
По окончанию презентации WWDC 23 были объявлены финалисты ежегодной премии Design Awards. Среди 36 финалистов Apple отметила 12 самых выдающихся приложений и игр.

Проекты оценивались за выдающиеся достижения в области инноваций, изобретательность и продвинутый дизайн. Всего выделено 6 категорий, в каждую из них попали по одно приложение и одна игра.

Вовлеченность

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Universe — конструктор для создания веб-сайтов, онлайн-выставок и оформления страниц в интернете.

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stitch — медитативный симулятор вышивки с приятным дизайном и нарастающей сложностью. Игра поддерживает множество языков, есть режим для дальтоников.

Восторг и веселье

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Duolingo — популярное приложение для комплексного изучения языков. Помимо текстовых упражнений, можно тренировать разговорную речь и восприятие на слух.

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Afterplace — приключенческая инди-RPG с ретро-пиксельной стилистикой, добрым юмором и ностальгической атмосферой. Управление осуществляется только жестами.

Интерактивность

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Flyghty — приложение помогает ориентироваться в аэропортах, отслеживать полеты и задержки рейсов. Интуитивный интерфейс и интеграция с Siri, Apple Maps, Live Activity, позволяет получить ключевую информацию во время путешествия.

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Railbound — увлекательная игра-головоломка с красочным дизайном, приятной анимацией и простыми правилами, которые легко освоит любой пользователь.

Социальное влияние

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Headspace — приложение для медитации и снижения уровня стресса с минималистичным дизайном. Доступно несколько голосов аудиогида и видеоуроки, есть интеграция с Apple Watch.

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Endling — играя за лису вам предстоит окунуться в историю о пагубном влиянии человека на окружающую среду. Несмотря на боковой обзор, в игре преобладают трехмерные модели с приятными визуальными эффектами и простым управлением.

Графика и визуальные эффекты

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Any Distance — спортивное приложение, отслеживающее путь во время бега, поездок на велосипеде или прогулок. Пройденной траекторией можно делиться с друзьями, есть интеграция Live Activities и Apple Watch для сбора данных о тренировках.

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Resident Evil Village — культовый хоррор является одним из самых графически продвинутых проектов на Mac-компьютерах. 

Инновации

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SwingVision: A.I. Tennis — тренер по теннису с использованием искусственного интеллекта. Приложение отслеживает движения игрока через камеру или при помощи Apple Watch и отмечает сильные и слабые стороны тренировки в режиме реального времени.

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Marvel Snap — коллекционная карточная игра с персонажами комиксов Marvel. Отличается фантастической анимацией и восхитительными тактильными ощущениями, которые идеально передают личность каждого персонажа мультивселенной. Также отмечены инновационные игровые механики и глубокая проработка стратегии ходов.

С полным списком финалистов можно ознакомиться здесь.
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Источник:
Apple
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Комментарии

tellurian
+4941
tellurian
Кто меня так сильно минусует? За два дня минусов 30-40 поставили :)))
Я не расстроен, но не понимаю.
Или если сам кому-то поставил, он сразу к тебе?:))))
час назад в 18:02
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