Apple представила победителей премии Design Awards 23

Фото: Apple
По окончанию презентации WWDC 23 были объявлены финалисты ежегодной премии Design Awards. Среди 36 финалистов Apple отметила 12 самых выдающихся приложений и игр.
Проекты оценивались за выдающиеся достижения в области инноваций, изобретательность и продвинутый дизайн. Всего выделено 6 категорий, в каждую из них попали по одно приложение и одна игра.
Вовлеченность
Universe — конструктор для создания веб-сайтов, онлайн-выставок и оформления страниц в интернете.
stitch — медитативный симулятор вышивки с приятным дизайном и нарастающей сложностью. Игра поддерживает множество языков, есть режим для дальтоников.
Восторг и веселье
Duolingo — популярное приложение для комплексного изучения языков. Помимо текстовых упражнений, можно тренировать разговорную речь и восприятие на слух.
Afterplace — приключенческая инди-RPG с ретро-пиксельной стилистикой, добрым юмором и ностальгической атмосферой. Управление осуществляется только жестами.
Интерактивность
Flyghty — приложение помогает ориентироваться в аэропортах, отслеживать полеты и задержки рейсов. Интуитивный интерфейс и интеграция с Siri, Apple Maps, Live Activity, позволяет получить ключевую информацию во время путешествия.
Railbound — увлекательная игра-головоломка с красочным дизайном, приятной анимацией и простыми правилами, которые легко освоит любой пользователь.
Социальное влияние
Headspace — приложение для медитации и снижения уровня стресса с минималистичным дизайном. Доступно несколько голосов аудиогида и видеоуроки, есть интеграция с Apple Watch.
Endling — играя за лису вам предстоит окунуться в историю о пагубном влиянии человека на окружающую среду. Несмотря на боковой обзор, в игре преобладают трехмерные модели с приятными визуальными эффектами и простым управлением.
Графика и визуальные эффекты
Any Distance — спортивное приложение, отслеживающее путь во время бега, поездок на велосипеде или прогулок. Пройденной траекторией можно делиться с друзьями, есть интеграция Live Activities и Apple Watch для сбора данных о тренировках.
Resident Evil Village — культовый хоррор является одним из самых графически продвинутых проектов на Mac-компьютерах.
Инновации
SwingVision: A.I. Tennis — тренер по теннису с использованием искусственного интеллекта. Приложение отслеживает движения игрока через камеру или при помощи Apple Watch и отмечает сильные и слабые стороны тренировки в режиме реального времени.
Marvel Snap — коллекционная карточная игра с персонажами комиксов Marvel. Отличается фантастической анимацией и восхитительными тактильными ощущениями, которые идеально передают личность каждого персонажа мультивселенной. Также отмечены инновационные игровые механики и глубокая проработка стратегии ходов.
С полным списком финалистов можно ознакомиться здесь.
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