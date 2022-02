Компания Apple анонсировала запуск сервиса Tap to Pay . Изначально он будет доступен только в США и позволит продавцам с помощью смартфона принимать от покупателей оплату за товары и услуги.Tap to Pay задействует NFC-модуль на iPhone (начиная с модели XS). Продавец выставляет счёт на сумму, которая видна на экране, а покупатель подносит к его айфону свой смартфон (необязательно производства Apple) или банковскую карту и оплачивает покупку.В Tap to Pay используются те же технологии, что и в Apple Pay, то есть Apple не видит подробности о трансакциях (кто платит или получает деньги и за что), а все операции защищены шифрованием. На первом этапе будет поддерживаться оплата с помощью Apple Pay и сервиса Stripe, а в дальнейшем к проекту подключатся American Express, Discover, Mastercard и Visa.