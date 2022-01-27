Наконец-то, ожидание Steam Deck подошло к концу. Valve сдержала обещание, первые предзаказы портативной консоли попадут в руки геймеров уже в конце февраля. Но не всем.
Как сообщается на официальной странице Valve, 25 февраля начнется рассылка электронных писем для подтверждения заказа. С ответом не стоит тянуть, так как на подтверждение дается всего три дня. В противном случае забронированная консоль перейдет следующему покупателю. Распаковать заветные коробочки можно будет уже 28 февраля. После отправки первой партии заказов, рассылка писем будет производиться раз в неделю. Напомним, что на данный момент, купить консоль на территории России не представляется возможным.
Так же в день рассылки спадает запрет на обзор консолей и наверняка можно будет увидеть первые обзоры. Как мы уже рассказывали, консоль обзавелась большим списком поддерживаемых игр и собирается удивить уникальной системой сохранений, что по достоинству оценят владельцы ПК.
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