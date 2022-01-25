Февраль все ближе, а значит релиз портативной консоли Steam Deck уже не за горами. На этот раз разработчики работают над очень гибкой системой сохранений.
Динамическая облачная синхронизация или Dynamic Cloud Sync способна переносить сохранения игры на ПК, даже когда консоль находится в режиме ожидания. При этом необязательно полностью выходить из игры.
Последние измененные данные сохранений будут автоматически подгружаться в «облако». Если вы захотите продолжить игру на ПК или любом другом устройстве с аккаунтом в Steam, игра начнется с того места, где вы закончили. То же самое будет работать в обратном порядке. Но есть и некоторые нюансы. Steam Deck обязательно должна быть подключена к Интернету.
Даже если синхронизация отключена, консоль сможет сохранить прогресс, но для этого потребуется завершить текущую игровую сессию или продолжить без последнего сохранения.
Мы уже рассказывали про игры которые официально получили статус «Полностью совместимо» и без проблем запускаются на новой консоли. Добавление новой функции в библиотеку тайтлов идет полным ходом. Если все будет работать так, как нам обещает Valve, Dynamic Cloud Sync может стать одной из самых полезных функций на Steam Deck. Будем надеяться разработчики не заставят себя долго ждать.
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