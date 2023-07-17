В сеть слили корпуса всей линейки iPhone 15. Подтверждено всё самое классное

Олег

iPhone 15
Фото: MyDrivers


В сети появились фотографии «болванок» корпусов смартфонов будущей линейки iPhone 15. Их предоставил китайский ресурс MyDrivers.

Согласно источнику, китайский инсайдер получил корпуса от своего источника в цепочке поставок запчастей Apple. Он показал на фотографиях, как будут выглядеть iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

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iPhone 15
Фото: MyDrivers

Судя по макетам, будущие смартфоны получат несколько общих для всех нововведений, а в Pro-модели встроят и свои уникальные фичи. Например, все iPhone 15 получат порт USB-С — на макетах отчетливо видно новый разъем. Как утверждают инсайдеры, USB-С в младших моделях будет урезан как по скорости передачи данных, так и по мощности зарядки. Несмотря на это, пользователи однозначно будут рады возможности заряжать свой iPhone универсальным кабелем USB-C. 

Фото: MyDrivers
Фото: MyDrivers

Кроме того, все модели получат более узкие рамки дисплея, но наиболее выраженным это изменение будет у iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Что касается самого дисплея, то Dynamic Island появится у всего модельного ряда, но Pro Motion — частота обновления изображения в 120 Гц — останется эксклюзивом «прошек». Однако даже покупатели базовых моделей получат свежий опыт использования с «динамическом островом». 

Фото: MyDrivers
Фото: MyDrivers

И, наконец, в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max боковой флажок переключения звуковых режимов заменят на многофункциональную кнопку — впервые за всю историю iPhone. Многие считают, что кнопка будет гораздо полезнее, поскольку на нее можно «повесить» много разных действий — от запуска камеры до скриншота экрана. Сообщается, что в следующем году флажка лишатся все модели iPhone 17. 

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Источник:
MyDrivers
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Комментарии

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Верните мне, пожалуйста, в модельный ряд безШИМную IPS-матрицу и разъём lighting. Хотя бы в одну альтернативную модель, типа SE.
Возвращению Mini-Jack тоже не буду против.
Уважьте старика. Будьте людьми, в самом деле.
Вчера в 19:39
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Dmitriy
+600
Dmitriy
Ну если скорость останется на уровне USB 2.0 плюс зарядка будет от сильно проприетарного кабеля нормальной только — не факт, короче, что обрадуемся. Но это пока все неточно, посмотрим....
час назад в 22:31
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