В сеть слили корпуса всей линейки iPhone 15. Подтверждено всё самое классное



Фото: MyDrivers





В сети появились фотографии «болванок» корпусов смартфонов будущей линейки iPhone 15. Их предоставил китайский ресурс MyDrivers.



Согласно источнику, китайский инсайдер получил корпуса от своего источника в цепочке поставок запчастей Apple. Он показал на фотографиях, как будут выглядеть iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.





Судя по макетам, будущие смартфоны получат несколько общих для всех нововведений, а в Pro-модели встроят и свои уникальные фичи. Например, все iPhone 15 получат порт USB-С — на макетах отчетливо видно новый разъем. Как утверждают инсайдеры, USB-С в младших моделях будет урезан как по скорости передачи данных, так и по мощности зарядки. Несмотря на это, пользователи однозначно будут рады возможности заряжать свой iPhone универсальным кабелем USB-C.Кроме того, все модели получат более узкие рамки дисплея, но наиболее выраженным это изменение будет у iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Что касается самого дисплея, то Dynamic Island появится у всего модельного ряда, но Pro Motion — частота обновления изображения в 120 Гц — останется эксклюзивом «прошек». Однако даже покупатели базовых моделей получат свежий опыт использования с «динамическом островом».И, наконец, в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max боковой флажок переключения звуковых режимов заменят на многофункциональную кнопку — впервые за всю историю iPhone. Многие считают, что кнопка будет гораздо полезнее, поскольку на нее можно «повесить» много разных действий — от запуска камеры до скриншота экрана. Сообщается, что в следующем году флажка лишатся все модели iPhone 17.