Apple

Apple придумала новое название операционки для своего шлема смешанной реальности

Фархад
Apple Reality

Компания Apple решила изменить ранее запатентованное название своей новой операционной системы для гарнитуры AR/VR на «xrOS», сообщает издание Bloomberg.

Аббревиатура «XR» означает Extended Reality (расширенная реальность), которая относится как к дополненной, так и к виртуальной реальности. Одним из немногих устройств с поддержкой подобной технологии является шлем Microsoft HoloLens.

Первоначально Apple называла операционную систему для будущей гарнитуры «rOS», но теперь журналисты Bloomberg обнаружили, что производитель iPhone зарегистрировал товарный знак «xrOS» через подставную компанию Deep Dive LLC.

По данным источников, Apple уже готовится к анонсу нового класса устройств для взаимодействия с расширенной реальностью, которые получат не только собственную операционную систему, но и специальный магазин приложений. Ожидается, что первый девайс будет представлен ​​в начале 2023 года.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+2
Bor We
Ждемс, порнушка заиграет новыми красками.
23 минуты назад
#
+473
Paspartu Bor We
Она и на текущих шлемах ниче так
4 минуты назад
#
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