Apple придётся похоронить Mac Studio, чтобы выпустить новый компьютер

Судя по всему, компании придётся отказаться от выпуска обновлённой версии Mac Studio с чипом M2 Ultra в ближайшем будущем, чтобы сосредоточиться на новом Mac Pro.Во всяком случае, так считает журналист Bloomberg Марк Гурман. Поскольку первый Mac Pro с чипом Apple Silicon будет очень похож по функциональности на Mac Studio, Apple может отложить апгрейд последнего до выхода чипов серии M3 или M4.