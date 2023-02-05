Apple придётся похоронить Mac Studio, чтобы выпустить новый компьютер

Судя по всему, компании придётся отказаться от выпуска обновлённой версии Mac Studio с чипом M2 Ultra в ближайшем будущем, чтобы сосредоточиться на новом Mac Pro.
Во всяком случае, так считает журналист Bloomberg Марк Гурман. Поскольку первый Mac Pro с чипом Apple Silicon будет очень похож по функциональности на Mac Studio, Apple может отложить апгрейд последнего до выхода чипов серии M3 или M4.
«Это бессмысленно для Apple одновременно выпускать Mac Studio с M2 Ultra и Mac Pro с таким же чипом. Более вероятно, что компания либо вовсе не станет обновлять Mac Studio, либо будет ждать следующих поколений чипов».
Скорее всего, Apple представит новый Mac Pro с чипом M2 Ultra уже этим летом.