В macOS Ventura обнаружен ещё один баг. Он ломает поддержку аксессуаров

Фархад

macOS ventura

Пользователи компьютеров Mac обратили внимание, что после установки последней версии macOS Ventura 13.2 у них перестали работать USB-приводы Pioneer для чтения и записи дисков CD/DVD/Blu-ray.

После массовых жалоб владельцев приводов на форумах MacRumors, Reddit и в Twitter, инженеры компании Pioneer провели своё расследование и порекомендовали пользователям воздержаться от обновления до macOS 13.2.

Пока неясно, чем вызвана эта проблема, но, скорее всего, Apple устранит её в следующей версии macOS Ventura.

Это не первый глюк, с которым сталкиваются пользователи macOS Ventura — вчера мой коллега Олег Воронин рассказал о другом баге с фоновыми приложениями и процессами. К счастью, от него можно избавиться.

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Источник:
MacRumors
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