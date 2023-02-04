В macOS Ventura обнаружен ещё один баг. Он ломает поддержку аксессуаров

Пользователи компьютеров Mac обратили внимание, что после установки последней версии macOS Ventura 13.2 у них перестали работать USB-приводы Pioneer для чтения и записи дисков CD/DVD/Blu-ray.
После массовых жалоб владельцев приводов на форумах MacRumors, Reddit и в Twitter, инженеры компании Pioneer провели своё расследование и порекомендовали пользователям воздержаться от обновления до macOS 13.2.
Пока неясно, чем вызвана эта проблема, но, скорее всего, Apple устранит её в следующей версии macOS Ventura.
Это не первый глюк, с которым сталкиваются пользователи macOS Ventura — вчера мой коллега Олег Воронин рассказал о другом баге с фоновыми приложениями и процессами. К счастью, от него можно избавиться.