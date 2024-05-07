Apple приготовила абсолютно новый челлендж по медитации для владельцев Apple Watch

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Компания Apple анонсировала новое состязание активности, впервые приуроченное ко Всемирному дню медитации, который пройдёт 21 мая. В этот день владельцы Apple Watch смогут получить уникальную медаль и анимированные стикеры.Чтобы получить ачивку, необходимо добавить в Apple Watch пять или более минут размышлений и дыхания с помощью приложения «Осознанность» или любого другого приложения, которое добавляет минуты осознанности в приложение «Здоровье». Спустя некоторое время вы получите награду «День медитации», специальную медаль в приложении «Фитнес», а также серию анимированных стикеров, которые можно использовать в iMessage и FaceTime.Ставьте напоминания заранее, чтобы не пропустить заветную дату — 21 мая.