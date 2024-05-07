Apple приготовила абсолютно новый челлендж по медитации для владельцев Apple Watch

Фархад
AW

Компания Apple анонсировала новое состязание активности, впервые приуроченное ко Всемирному дню медитации, который пройдёт 21 мая. В этот день владельцы Apple Watch смогут получить уникальную медаль и анимированные стикеры.

Чтобы получить ачивку, необходимо добавить в Apple Watch пять или более минут размышлений и дыхания с помощью приложения «Осознанность» или любого другого приложения, которое добавляет минуты осознанности в приложение «Здоровье». Спустя некоторое время вы получите награду «День медитации», специальную медаль в приложении «Фитнес», а также серию анимированных стикеров, которые можно использовать в iMessage и FaceTime.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+38
Gntlmn Mthfcng
Что-то новенькое)) вернули бы еще день физкультурника в РФ)
2 часа назад в 02:10
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