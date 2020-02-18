



Компания Apple предупредила инвесторов о том, что распространение коронавируса из Китая негативно скажется на некоторых показателях её бизнеса. Главное, что они должны знать, — производство снизится, а вместе с ним упадут продажи и выручка.



Apple указывает, что сейчас сборка iPhone производится со сниженным темпом. И хотя большинство заводов, на которых собирают iPhone, запущены, возникла нехватка компонентов и рабочей силы. Снижение выручки от смартфонов Apple ожидается во всех странах, где они продаются.



В Китае закрыты все собственные магазины Apple, а также многие магазины партнёров компании. И даже те магазины, которые по-прежнему открыты, сократили время работы. Из-за этого в Китае отмечается снижение спроса на продукцию Apple. Чтобы снизить влияние этого фактора, Apple собирается постепенно открывать свои магазины в зависимости от ситуации.



Apple отмечает, что эти проблемы с бизнесом временные, и компания изучает постоянно меняющуюся ситуацию. При оглашении квартальных показателей в апреле, инвесторам будет предоставлено больше информации. Apple также отмечает, что один из основных приоритетов компании — безопасность сотрудников, партнёров из числа поставщиков и покупателей — именно поэтому Apple пришлось пересмотреть свои бизнес-подходы и принять меры для предотвращения распространения вируса.







