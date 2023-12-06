Apple прокачала телевик в iPhone 15 Pro

Фархад
iPhone 15 Pro Max

Компания Apple улучшила скорость фокусировки телеобъектива в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Об этом стало известно из примечаний к выпуску предрелизной бета-версии iOS 17.2, вышедшей вчера.

Производитель заявляет, что обновление «повышает скорость фокусировки телеобъектива при съемке небольших отдалённых объектов на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max».

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Пока неясно, насколько существенно это изменение повлияет на качество съёмки. Теперь остаётся ждать релиза iOS 17.2 на следующей неделе и ряда тестов с дополнительным оборудованием от авторитетных изданий. 

Ещё одна фича камеры в iOS 17.2 — возможность съёмки пространственного видео на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro. Однако просмотреть снятые видео вы сможете только на гарнитуре Apple Vision Pro, выпуск которой запланирован на начало 2024 года.
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Источник:
9to5Mac
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