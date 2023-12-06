Apple готовит iPhone с совершенно новым дизайном

Фото: MacRumors



Партнеры Apple начинают производство дисплеев без выреза для iPhone. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, корейские поставщики Apple, компания LG Innotek, приступили к разработке дисплеев для iPhone совершенно нового типа. В матрице совсем не будет отверстий или вырезов для камеры — вместо этого в смартфон установят специальный подэкранный модуль камеры UPC.







Инсайдер отмечает, что фронталка UPC отличается от обычной камеры в худшую сторону: она захватывает меньше света, так как часть его теряется при прохождении сквозь матрицу дисплея. Чтобы компенсировать это, LG Innotek разрабатывает специальные линзы, которые должны увеличить интенсивность света, попадающего на модуль.



Прежде чем выйдет iPhone в совершенно новом дизайне без вырезов в дисплее, Apple должна выпустить промежуточную модель с круглым отверстием под фронталку и подэкранным Face ID. Скорее всего, мы увидим этот дизайн уже в iPhone 17 Pro.