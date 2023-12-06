Apple призналась, что правительство следит за каждым айфоном

Правительства разных стран следят за пользователями смартфонов, отслеживая push-уведомления, которые проходят через серверы Google и Apple.
Об этом пишет Macrumors, ссылаясь на расследование сенатор США. В письме в Министерство юстиции сенатор Рон Уайден заявил, что иностранные чиновники требуют от технологических гигантов данные для отслеживания смартфонов. По словам источника, трафик, который проходит через push-уведомления, позволяет правительству понять, как пользователи используют определенные приложения. Вот как это работает со слов сенатора:
«Push-уведомления [...] не отправляются напрямую от поставщика приложения на смартфоны пользователей. Вместо этого они проходят через своего рода цифровое почтовое отделение, управляемое поставщиком операционной системы телефона. Для iPhone эта услуга предоставляется службой push-уведомлений Apple; для Android — Google Firebase Cloud Messaging. Эти сервисы обеспечивают своевременную и эффективную доставку уведомлений, но это также означает, что Apple и Google лишь посредники в процессе передач данных.
Как и в случае со всей остальной информацией, которую эти компании хранят для своих пользователей или о них, поскольку Apple и Google доставляют данные push-уведомлений, правительства могут тайно заставить их поделиться данными».
Уайден говорит, что отправил запрос о подтверждении информации в Apple, и Google. Обе корпорации ответили: данные «ограничены от публичного разглашения» правительством США.
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Это также означает, что Apple скрывала факт слежки при подаче ежегодных отчетов в которых утверждали о прозрачности своих действий, а пользователи, не предполагали, какой информацией в теории делятся с правоохранительными органами.
Рон Уайден попросил Министерство юстиции «отменить или изменить любую политику», которая публично оглашать действия компаний, в том числе и шпионаж через push-уведомления.
Как предотвратить слежку?
Другое профильное издание 9to5Mac сообщает, что метод отправки сообщения защищенный сквозным шифрованием, по-прежнему эффективен. iPhone должен выполнять расшифровку при получении, поэтому у Apple не будет содержимого сообщения, чтобы передать его кому-либо, даже если это запрос правительства.
Но push-данные все равно могут многое рассказать о вас. Например, заказывая доставку можно вычислить ваше местоположение. Если иностранное правительство получает ваши push-данные iMessage и одного из ваших контактов, то даже без знания текста они могут увидеть, как часто вы общаетесь.
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