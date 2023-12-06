Вот как выглядит гибрид iPhone 16 Pro и Galaxy S24. А вы бы купили такой суперфлагман?

Фархад
iPhone Galaxy S24

Популярный концептмейкер Константин Миленин показал, как может выглядеть гибрид флагманов Apple и Samsung, если эти компании решат заколлабиться. Результатом он поделился с нами.

На рендерах представлен смартфон с плоскими гранями, которые слегка изогнуты к дисплею и задней панели, как в iPhone 15 Pro. Разумеется, лицевую панель занимает плоский экран с симметричными со всех сторон рамками и вырезом Dynamic Island.

iPhone Galaxy S24

Сзади мы видим логотип Apple и вертикально расположенные три глазка камер. Светодиодная вспышка, LiDAR и микрофон выстроены в ряд справа от «светофора» из объективов.

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Операционную систему девайса Константин решил не раскрывать, но, скорее всего, смартфон работал бы на iOS со значками из One UI 6.0.

iPhone Galaxy S24

Мне такое решение нравится гораздо больше, чем квадратный блок камер в последних 5 поколениях «Прошек». Я бы точно взял такой iPhone в числе первых покупателей, а вам как такой дизайн?

iPhone Galaxy S24
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Источник:
iGuides
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Комментарии

Mers
+4733
Mers
💩
Вчера в 23:15
#
+4328
Gabriel
Айсамсуфон)))
Вчера в 23:50
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