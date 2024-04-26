TSMC раскрыла подробности о чипах для iPhone 18

Фархад
AS

Контрактный производитель чипов Apple, TSMC, объявил о планах по началу выпуска высокотехнологичных 1,6-нм чипов к 2026 году. Скорее всего, они будут использоваться в iPhone 18 и будущих моделях Mac.

Новый техпроцесс TSMC под названием A16 повышает плотность логических компонентов на микросхеме, что приводит к росту производительности чипов. Ожидается, что эта разработка обеспечит увеличение скорости работы на 8-10% и снижение энергопотребления на 15-20% по сравнению с 2-нм процессами, которые TSMC начнёт выпускать в 2025 году. К слову, нынешние смартфоны и планшеты используют 3-нм техпроцесс.

TSMC

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Вместе с этим TSMC представила технологию System-on-Wafer (SoW), которая объединяет несколько кристаллов на одной пластине для увеличения вычислительной мощности. Судя по всему, этой разработке могут найти применение в центрах обработки данных Apple.
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Источник:
MacRumors
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